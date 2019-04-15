Футболистам "Ромы" до конца сезона запретили делать фотографии с рэпером Дрейком

Игрокам "Ромы" до конца сезона запретили делать фотографии с рэпером Дрейком, сообщает официальный Твиттер римлян. Исполнитель является черной меткой для футболистов:

Сперва с ним сфотографировался Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии", после чего "шмели" проиграли "Баварии" 0:5.

Следующим стал форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, после чего лондонцы уступили "Эвертону" (0:1).

После фотографии Дрейка с нападающим "Манчестер Сити" Серхио Агуэро "горожане" уступили "Тоттенхэму" (0:1).

Следующим стал защитник "ПСЖ" Левен Кюрзава - после фото с Дрейком парижане проиграли "Лиллю" (1:5).

All Roma players banned from taking photos with Drake until the end of the season – AS Roma English (@ASRomaEN) 15 апреля 2019 г.

"Рома" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 54 очка после 32 туров.

Рэпер Дрейк - черная метка для футболистов. На этот раз он принес неудачу "ПСЖ"