Французский миллиардер опроверг слухи о покупке «Милана»

Французский миллиардер Антуан Арно опроверг слухи о том, что его семья намерена купить «Милан» у компании Elliott Management. Издание La Repubblica сообщило, что сумма сделки может составить 960 миллионов евро.

— Дорогие болельщики «Милана», — написал в своем Instagram Арно. — Я хочу положить конец всем слухам, касающимся заинтересованности моей семьи в покупке «Милана». Мы с большим уважением относимся к вашему прекрасному клубу, его ценностям, фантастической истории, но мы никогда не общались ни с кем из клуба и никогда не были заинтересованы в инвестировании или приобретении «Милана». Мы не знаем, откуда пошли эти слухи, но у них нет никаких оснований. Мы желаем всего наилучшего «Милану» в этом и следующем сезонах.