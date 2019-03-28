Франческо Тотти: "Я был близок к переходу в "Реал", но выбрал "Рому"

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти признался, что был очень близок к переходу в "Реал". В итоге спортсмен провел в римском клубе всю свою карьеру.

- Я был очень близок к переходу в "Реал", - приводит слова Тотти Football Italia. - Но я принял важное жизненное решение - остаться в "Роме" на всю свою карьеру. Я мог бы перейти только в "Реал", если бы решил уехать. Мое решение остаться было правильным: я всегда поддерживал и буду поддерживать "Рому".

Тотти выступал за "Рому" с 1992 по 2017 год. В составе римлян он выигрывал чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок этой страны (по два раза).

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