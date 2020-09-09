«Фиорентина» улучшила предложение по Торрейре

«Фиорентина» сделала новое предложение в рамках переговоров по трансферу полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры, сообщает La Nazione.

«Фиалки» предлагают аренду уругвайца за 10 миллионов евро с обязательством выкупа за 20 миллионов евро.

Торрейра готов вернуться в Италию, так как на него не рассчитывает главный тренер «канониров» Микель Артета.

Ранее хавбек уже играл в Италии за «Сампдорию» и «Пескару».

24-летний Торрейра выступает за «Арсенал» с 2018 года. Всего за лондонский клуб он провел 89 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.