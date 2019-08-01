"Фиорентина" приобрела защитника "Сассуоло" Поля Лиролу. 21-летний испанец уже подписал контракт с новым клубом, сообщает официальный сайт "фиалок".

Сумма трансфера оценивается в 12 миллионов евро. Также "Фиорентина" может выплатить "Сассуоло" еще 4 миллиона в виде различных бонусов.

В прошлом сезоне Лирола провел в чемпионате Италии 35 матчей, в которых отметился 2 голами и 7 голевыми передачами.