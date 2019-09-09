«Фиорентина» предлагает Кьезе новый контракт с повышением зарплаты
9 сентября 2019, 13:56
«Фиорентина» предложила форварду Федерико Кьезе продлить контракт на улучшенных условиях, сообщают итальянские СМИ.
Как информирует La Repubblica, нападающему предложили новое соглашение с зарплатой в 3,5 миллионов евро в год + бонусы за игровые показатели. Если сделка состоится, жалование футболиста увеличится почти вдвое. Нынешний контракт истекает летом 2022 года.
21-летний Федерико Кьеза в текущем сезоне провел три матча за «Фиорентину» и забил один мяч. Ранее сообщалось, что им интересуются «Ювентус» и «Интер».
Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр