«Фиорентина» обыграла СПАЛ в заключительном туре серии А

В матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» победила СПАЛ (3:1).

В составе хозяев голом отметился Марко Д'Алессандро. У гостей забивали Альфред Данкан, Кристиан Куаме и Эрик Пульгар (с пенальти).

СПАЛ с 20 очками занял последнее, 20-е место. Команда вылетела в серию В. «Фиорентина» на данный момент на десятой позиции — 49 очков.

Чемпионат Италии. Серия А

38-й тур

«СПАЛ» — «Фиорентина» — 1:3 (1:1)

Голы: Данкан, 30 (0:1). Д`Алессандро, 39 (1:1). Куаме, 89 (1:2). Пульгар, 90+4 — с пенальти (1:3).

СПАЛ: Тьям, Томович, Викари, Бонифаци, Д`Алессандро (Тунев, 86), Дабо, Миссироли, Валоти, Фарес (Саламон, 80), Мурджа (Стрефецца, 62. Ди Франческо, 80), Куэльяр (Хорват, 61).

«Фиорентина»: Терраччано, Чеккерини, Венути (Кутроне, 65), Лирола, Миленкович, Игор, Данкан (Терзич, 90+5), Пульгар, Агудело (Куаме, 55), Кьеза (Далле Мура, 90+5), Влахович (Соттиль, 65).

Предупреждения: Фарес, 45. Кьеза, 90+2.

Судья: Пронтера.

2 августа. Феррара. Стадион «Паоло Мацца».