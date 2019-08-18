«Фиорентина» обыграла «Монцу» и вышла в 1/16 финала Кубка Италии
18 августа 2019, 21:25
«Фиорентина» одержала победу над «Монцей» (3:1) в матче 3-го раунда Кубка Италии. «Фиалки» вышли в 1/16 финала турнира. В составе хозяев дважды отличился Федерико Кьеза и один гол на счету Душана Влаховича.
Кубок Италии
3-й раунд
«Фиорентина» — «Монца» — 3:1 (0:1)
Голы: Бригенти, 34 (0:1). Влахович, 80 (1:1). Влахович, 86 (2:1). Кьеза, 89 (3:1).
«Фиорентина»: Дронговски, Лирола (Венути, 48), Миленкович, Раньери, Терзич, Бадель, Бенасси (Влахович, 74), Пульгар, Боатенг, Кьеза, Соттиль (Монтьель, 64).
Предупреждения: Терзич, 29. Раньери, 71. Влахович, 87.
Судья: Паскуа (Италия).
18 августа. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».