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«Фиорентина» и «Сассуоло» претендуют на Наингголана. Футболист хочет вернуться в «Кальяри»

27 декабря 2020, 18:26
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Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно. На 32-летнего бельгийца претендуют «Фиорентина» и «Сассуоло». Однако сам Наингголан хотел бы вернуться в «Кальяри», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Прошлый сезон полузащитник провел за клуб из Сардинии, но летом «Интер» вернул его из аренды. Действующее соглашение бельгийца с «нерадзурри» рассчитано до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне Наингголан провел 5 матчей во всех турнирах.

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