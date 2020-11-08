«Фиорентина» и «Парма» не выявили победителя

«Фиорентина» и «Парма» сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата Италии (0:0). Команды голов не забили. Для «фиалок» эта ничья стала третьей кряду.

За желто-синих в этой встрече сыграли экс-игроки «Зенита» Йордан Осорио, Бруну Алвеш и Эрнани.

«Фиорентина» поднялась на 12-е место в турнирной таблице, а «Парма» — на 15-е.

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

«Парма» — «Фиорентина» — 0:0

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Гальоло, Пеццелла, Осорио, Куцка, Куртич, Грасси, Эрнани (Зом, 55), Жервинью (Брунетта, 80), Инглезе (Карамо, 55).

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Венути (Лирола, 73), Миленкович, Игор, Бираги, Кастровилли (Бонавентура, 83), Пульгар, Амрабат, Рибери, Куаме (Кутроне, 69).

Предупреждения: Рибери, 42. Пеццелла, 68. Миленкович, 73.

Судья: Ла Пенна.

7 ноября. Парма. Стадион «Эннио Тардини».