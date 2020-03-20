Фавалли, переболевший коронавирусом: «Я больше беспокоился за своих близких»

Защитник «Реджины» Алессандро Фавалли рассказал о том, как переболел коронавирусом. Он стал вторым футболистом в Италии, который заразился этой болезнью.

— Я проснулся 2 марта и почувствовал сразу себя плохо, — цитирует A Bola Фавалли. — Была температура, головная боль, жжение в глазах. Эти симптомы проявились ночью, меня знобило. Это было подозрительно, потому что в январе я переболел гриппом. Решил позвонить членам своей семьи — у всех были одинаковые симптомы. За несколько дней до этого у нас был семейный ужин. Я сразу понял, что это случилось со всеми. Никогда мне не было так плохо. Я беспокоился за своих близких, которые страдали больше меня. Возможно, из-за разницы в возрасте и физическом состоянии.

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