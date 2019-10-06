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Фанаты «Ювентуса» требуют отдать звезду Маркизио в зале клубной славы

6 октября 2019, 14:42
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Свыше 15 000 болельщиков «Ювентуса» подписали петицию с просьбой отдать полузащитнику Клаудио Маркизио звезду Антонио Конте в зале клубной славы, сообщает Football Italia.

Экс-хавбек туринцев и 3 октября объявил о завершении карьеры, и фанаты «Юве» хотят отблагодарить его за годы в их любимой команде. В то же время многие тифози «бьянконери» невзлюбили Конте после того, как тот принял предложение злейших врагов из «Интера».

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