Фанаты «Наполи» требовали от журналистки показать грудь. Вот как она отреагировала
10:59
Во время матча чемпионата Италии «Наполи» — «Брешиа» (2:1) фанаты неаполитанского клуба начали скандировать в адрес журналистки DAZN Дилетты Леотты «покажи грудь». Она не выполнила их просьбу.
Napoli — Brescia. 29.09.2019— HooligansTV (@HooligansTV_eu) October 1, 2019
Napoli ultras to TV presenter @DilettaLeotta — «show us tits» pic.twitter.com/jkRwjF8LIx
Журналистка помахала указательным пальцем, а также показала жест «палец вниз», давая понять, что не собирается этого делать. Потом она помахала им рукой.
28-летняя Дилетта Леотта работает на матчах серии А для стримингового сервиса DAZN с 2018 года.
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