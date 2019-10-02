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Фанаты «Наполи» требовали от журналистки показать грудь. Вот как она отреагировала

10:59
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Во время матча чемпионата Италии «Наполи» — «Брешиа» (2:1) фанаты неаполитанского клуба начали скандировать в адрес журналистки DAZN Дилетты Леотты «покажи грудь». Она не выполнила их просьбу.

Журналистка помахала указательным пальцем, а также показала жест «палец вниз», давая понять, что не собирается этого делать. Потом она помахала им рукой.

28-летняя Дилетта Леотта работает на матчах серии А для стримингового сервиса DAZN с 2018 года.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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