Фанаты «Наполи» требовали от журналистки показать грудь. Вот как она отреагировала

Во время матча чемпионата Италии «Наполи» — «Брешиа» (2:1) фанаты неаполитанского клуба начали скандировать в адрес журналистки DAZN Дилетты Леотты «покажи грудь». Она не выполнила их просьбу.

Napoli — Brescia. 29.09.2019

Napoli ultras to TV presenter @DilettaLeotta — «show us tits» pic.twitter.com/jkRwjF8LIx — HooligansTV (@HooligansTV_eu) October 1, 2019

Журналистка помахала указательным пальцем, а также показала жест «палец вниз», давая понять, что не собирается этого делать. Потом она помахала им рукой.

28-летняя Дилетта Леотта работает на матчах серии А для стримингового сервиса DAZN с 2018 года.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр