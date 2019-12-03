Фабио Паратичи: «Роналду заслужил «Золотой мяч». Голосования всегда сомнительны»

Директор «Ювентуса» Фабио Паратичи выразил уверенность, что лидер команды Криштиану Роналду останется в клубе. В голосовании за «Золотой мяч» он занял третье место.

— Для Криштиану Роналду не затруднительное время сейчас, — цитирует Паратичи Corriere dello Sport. — Мы всегда говорили, что считаем, что он заслужил «Золотой мяч». Голосования всегда сомнительны. Он тренировался с травмой колена. Благодарим его за то, что он сделал в неоптимальных кондициях. Без сомнений он останется в «Ювентусе».

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