Фабио Квальярелла: "Сампдория" дала мне пережить вторую молодость"

36-летний нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла рад пережить вторую молодость, сообщает Football Italia.

В текущем сезоне форвард принял участие в 32 матчах "Сампдории", забил 21 гол и отдал 7 голевых передач. Квальярелла также получил вызов в сборную Италии, где отметился голом во встрече отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Лихтенштейна​ (4:0).

– Для меня "Сампдория" это все. Я так много должен этой команде! Я с первой минуты почувствовал их доверия и они довели меня до сборной Италии. Они дали мне пережить вторую молодость и я счастлив. Я чувствую себя дома, чувствую любовь болельщиков, – цитирует Квальяреллу Football Italia.

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