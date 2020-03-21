Бывший главный тренер сборных России и Англии Фабио Капелло поделился мнением о пандемии коронавируса. Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены.

— День длинный, очень длинный. — цитирует испанского специалиста AS. — Хорошо, что никто в семье не пострадал. В Ломбардии, Бергамо и Брешии он ударил очень сильно. И это сокращенный сайт, в котором 10 миллионов человек. Это проблема.

Перенос чемпионата Европы? Очень хорошая идея. Неизвестно, когда все это закончится. Вы должны положить весь следующий год, все, все. Что нельзя делать, так это играть в футбол. Посмотрите на «Валенсию», «Эспаньол», «Алавес», это будет нелегко. Я начал играть в конце 50-х, уже после войны, и ничего подобного не видел.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.