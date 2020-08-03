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Эузебио Ди Франческо стал главным тренером «Кальяри»

3 августа 2020, 12:08
Эузебио Ди Франческо. Фото ФК «Кальяри».
Эузебио Ди Франческо. Фото ФК «Кальяри».
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Эузебио Ди Франческо занял пост главного тренера «Кальяри», сообщает официальный сайт «красно-синих».

50-летний специалист заключил соглашение на два сезона — до лета 2022 года.

Предыдущим клубом Ди Франческо была «Сампдория», а с октября 2019 года он находился в статусе свободного агента.

По информации итальянских СМИ, тренер будет зарабатывать 1,8 миллиона евро за сезон.

В сезоне-2019/20 «Кальяри» занял 13-е место в серии А, набрав 45 очков.

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