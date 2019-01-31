Эузебио Ди Франческо: "Не думаю об увольнении, несмотря на разгром от "Фиорентины"

Главный тренер "Ромы" Эузебио Ди Франческо после разгромного поражения от "Фиорентины" в 1/4 финала Кубка Италии (1:7) признался, что не думает об увольнении. Также он отметил, что эта встреча подчеркнула некоторые проблемы, которые есть у команды.

– Чтобы я сейчас не сказал, это будет излишним, – цитирует Football Italia Ди Франческо. – Мы не можем позволить себе вести себя так во время игры. Хочу, чтобы моя оценка этого матча была сделана на холодную голову, а не в самый разгар эмоций. Честно говоря, мое настроение сейчас не самое лучшее. Буду размышлять над ситуацией, и уверен, что клуб тоже. Однако я могу совершенно точно сказать, что не думаю об отставке. Я никогда не думал об этом.