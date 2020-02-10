Защитник «Интера» Эшли Янг подвел итоги матча 23-го тура серии А против «Милана» (4:2).

— Для меня это было невероятное чувство, — приводит слова Янга talkSPORT. - Вы могли видеть, как мы праздновали после матча, ведь игра показала характер и силу, которые мы вложили.