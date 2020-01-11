Эриксен хочет зарабатывать в «Интере» 10 миллионов евро за сезон

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен готов перейти в «Интер». Однако 27-летний датчанин хочет зарабатывать в Италии 10 миллионов евро за сезон, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Представители «Интера» уже провели встречу с агентом игрока. Миланцы выдвинули свое предложение о четырехлетнем контракте, срок которого будет увеличен до четырех с половиной лет, если Эриксен согласится перебраться в Италию, не дожидаясь обретения статуса свободного агента в конце сезона. Его нынешнее соглашение с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2020 года.

Миланский клуб примет решение по датчанину уже на следующей неделе. Сам трансфер футболиста будет стоить «Интеру» 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Эриксен провел 17 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. В пяти играх Лиги чемпионов на его счету гол и ассист.