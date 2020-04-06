Эксперт по фитнесу прокомментировал челлендж Роналду

Эксперт по фитнесу и правильному питанию Андрей Семешов прокомментировал челлендж, который запустил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в соцсетях. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» показал упражнение, во время которого нужно за 45 секунд как можно больше раз дотянуться до ног, лежа на спине.

— Роналду показывает упражнение, которое акцентированно развивает мышцы брюшного пресса, — цитирует RT Семешова. — Кто-то говорит, что для этого нужно закидывать ноги на перекладину либо закреплять ноги и в полной амплитуде поднимать корпус. На самом деле в таких упражнениях мышцы пресса работают постольку-поскольку, а основную нагрузку получают совершенно другие мышечные группы.

Пресс, то есть прямая мышца живота или те самые «кубики», работает в очень маленькой амплитуде и отвечает за сгибание позвоночника, а не за подъём ног или туловища. Для нагрузки пресса это очень классное упражнение. Мышцу очень хорошо нагружать именно в многоповторном режиме, на разрыв, подолгу. Это не обязательное условие, но такой протокол будет эффективным.

Видно, что Криштиану Роналду не просто так находится в невероятной физической форме. Если сравнить его со многими другими футболистами, то он выглядит как фитнес-модель. Тело такого качества профессиональному футболисту, наверное, даже не нужно, а он явно хочет еще хорошо выглядеть.

В челлендже Роналду уже приняли участие многие спортсмены, среди которых Дарья Клишина и Евгения Медведева.