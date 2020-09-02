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Экс-спортдир «Барселоны» и «Милана» признался, что хотел бы подписать Миранчука

00:23
Алексей Миранчук. Фото Twitter
Алексей Миранчук. Фото Twitter

Бывший спортивный директор «Барселоны» и «Милана» Арьедо Брайда оценил переход российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту». Также он сравнил его с экс-игроком «Спартака» Марио Пашаличем.

— Да, я видел. Мне Миранчук показался очень хорошим полузащитником, — цитирует Calciomercato Брайду. — Я бы тоже его взял. Для меня это тот, который из глубины подключается к атакам по центру. Хотя мы должны посмотреть, как будет использовать его тренер. Сравнения всегда сложно проводить. Если бы мне пришлось назвать имя, я бы рискнул сказать, что он может выступать на поле в похожей на Пашалича роли.

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