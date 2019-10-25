Экс-игрок сборной Англии Родуэлл прилетел в Рим и завтра станет игроком «Ромы»

Полузащитник Джек Родуэлл в ближайшее время станет футболистом «Ромы». Как утверждает Football Italia, 28-летний англичанин уже прибыл в Италию и завтра подпишет с римским клубом контракт.

Джек Родуэлл находится в статусе свободного агента с лета 2019 года. Ранее он защищал цвета «Эвертона», «Манчестер Сити», «Сандерленда» и «Блэкберна». За последний клуб он провел сезон-2018/19, отыграв 21 мяч и забив 1 гол в чемпионшипе.

В 2011 и 2013 году Родуэлл провел три неполных товарищеских матча за сборную Англии.