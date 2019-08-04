Экс-голкипер сборной Бразилии Дида вернулся в "Милан"

Экс-голкипер сборной Бразилии, бывший игрок "Милана" Дида вернулся в миланскую команду, сообщает официальный сайт итальянского клуба. 45-летний бывший футболист будет тренировать молодежку.
Дида станет новым тренером вратарей команды U-17.
Бразилец выступал за "Милан" с 2000 по 2010 год. В составе команды Дида провел больше 200 матчей. Вратарь дважды выиграл Лигу чемпионов с итальянским клубом (2002/03, 2006/07), становился чемпионом Италии (2003/04) и обладателем Кубка страны (2003).
Official Statement: Nelson Dida ➡ https://t.co/37Svs57RGB— AC Milan (@acmilan) August 4, 2019
Comunicato Ufficiale: Nelson Dida ➡ https://t.co/myzWtyDYpI pic.twitter.com/ou5yD9wXOP
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