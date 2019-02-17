Джузеппе Маротта: "Лишение Икарди капитанской повязки не связано с ситуацией вокруг его контракта"

Директор "Интера" Джузеппе Маротта отметил, что решение лишить Мауро Икарди капитанской повязки не связано с проблемами в переговорах по контракту. Ранее появилась информация, что это решение обусловлено трудностями при обсуждении нового договора игрока, на которого оказывает воздействие Ванда Нара – его жена и агент.

– Это не какое-то дисциплинарное решение, а изменение, которое, как мы считаем, будет лучше для команды, клуба и Икарди, – цитирует Sky Italia Маротту. – В этом нет ничего унизительного. Иногда такое случается. Икарди всего 25 лет, давайте не будем забываться. Нечестно ждать от него слишком многого.

Тренер участвовал в принятии решения. Оно основано не на единичных инцидентах, а на каждодневной работе. Это процесс роста, мы решили вместе так поступить, чтобы помочь команде развиваться. Иногда приходится принимать непопулярные решения.

Я много версий слышал. Ситуация с контрактом не имеет к этому никакого отношения. Переговоры продолжаются. Эта ситуация связана с командным взаимодействием, с контактами между клубом и болельщиками.