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Джорджо Кьеллини: «Де Лигт умен, он хочет учиться и делает это быстро»

13:44
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини оценил игру своего одноклубника Маттейса де Лигта, который стал лучшим молодым игроком года по версии ФИФА.

— Я разговариваю с ним каждый день, он умен, он хочет учиться и делает это быстро, — приводит слова Кьеллини Sky Sport Italia. - Он родился в 1999 году, сейчас он встраивается в новый способ игры.

Де Лигт перешел в «Ювентус» из «Аякса» летом 2019 года. В текущем сезоне голландец провел 15 матчей во всех турнирах и забил один гол, заработав две желтые карточки.

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