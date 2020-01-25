«Дженоа» сыграл вничью с «Фиорентиной», Кришито не реализовал пенальти

«Фиорентина» дома сыграла вничью с «Дженоа» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Бывший защитник «Зенита», игрок гостей Доменико Кришито не смог реализовать 11-метровый удар на 15-й минуте встречи.

«Дженоа» располагается на 18-м месте в турнирной таблице серии А с 15 очками. «Фиорентина» — 25 баллов и 12-я строчка.

Чемпионат Италии. Серия А

21-й тур

«Фиорентина» — «Дженоа» — 0:0

Нереализованный пенальти: Кришито, 15 (вратарь)

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Венути (Оливера, 82), Лирола, Миленкович, Бенасси, Кастровилли (Эйсерик, 65), Пульгар, Кьеза, Кутроне (Влахович, 59).

«Дженоа»: Перин, Кришито, Баррека, Бираски, Гильоне, Ромеро, Бехрами (Ягелло, 90), Шене, Стураро, Пандев (Санабрия, 62), Фавилли (Пинамонти, 70).

Предупреждения: Пеццела, 14. Шене, 31. Миленкович, 38. Фавилли, 39. Венути, 75. Стураро, 90+2. Касерес, 90+4.

Судья: Орсато (Италия).

25 января. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».