Дженнаро Гаттузо: «Я не могу злиться на вратаря, потому что он делал то, что я просил»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от «Лацио» (0:1) в матче чемпионата Италии. Он защитил вратаря команды Давида Оспину, ошибка которого привела к голу.

— Я попросил команду играть от обороны и использовать вратаря как последнего защитника. Поэтому не могу жаловаться. Это риск. И такие ошибки могут произойти, — цитирует Sky Italia Гаттузо. — Я не могу злиться на Оспину, потому что он делал то, что я просил. Я считаю вратаря полевым игроком, который должен организовывать игру. Люди только заметили ошибку, а не тот факт, что его пасы 20 раз разгоняли наши атаки и снижали давление на нашу оборону.

Мы пропускаем некоторые голы нелепо, но я вижу и позитивные шаги вперед. Я начинаю видеть командную игру, которая мне нужна. Эта команда на протяжении многих лет играла в лучший футбол в Италии. И играла в своем стиле, который ей нужно вернуть. Мы должны вернуть себе уверенность.