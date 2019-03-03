Дженнаро Гаттузо: "Милан" способен куда лучше действовать в игре с мячом"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал итоги матча 26-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло" (1:0), сообщает Sky Sport Italia.

"Милан" набрал 48 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. "Сассуоло" с 31 баллом располагается на 11-й строчке.

– Против "Эмполи", "Лацио" и "Сассуоло" мы добились положительных результатов, но мы должны играть лучше. Не хочу говорить об усталости. Хочу понять, почему в последнее время мы недостаточно остры в атаке.

Хорошо организованный соперник доставил нам хлопот. Мы неплохо сыграли в обороне, но способны куда лучше действовать в игре с мячом.

Последние две недели мы находимся не в лучшей форме, но наши позиции по-прежнему крепки. Нужно, чтобы игроки, болельщики и СМИ не опережали события, поскольку качество игры у "Милана" недостаточно хорошее.

Мы просто хорошо обороняемся, и все. При этом немного хаотично действуем при владении мячом, – цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

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