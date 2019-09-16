Джеко оценил дебют Мхитаряна за «Рому»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко оценил дебют своего нового одноклубника Генриха Мхитаряна в матче 3-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

— Он — игрок высокого уровня, который успел поиграть в составе многих сильных команд, — приводит слова Джеко официальный сайт «Ромы». — Перед игрой я сказал ему: ты дважды забил против Боснии, теперь ты должен помочь завоевать Рим. Первый матч прошел хорошо, но чем больше он будет осваиваться в новой команде, тем лучше у него будет получаться.

С начала этого сезона Мхитарян выступает за «Рому» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Арсеналу», его контракт с «канонирами» будет действовать до 30 июня следующего года.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица серии А, календарь и результаты матчей