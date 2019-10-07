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Джеко и Диавара перенесли операции

18:28
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Полузащитник «Ромы» Амаду Диавара может пропустить месяц из-за травмы. Футболист получил повреждение мениска левого колена в матче 8-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (1:1). Игроку уже была сделана операция, сообщает официальный сайт «Ромы».

В этой встрече также травму заработал нападающий Эдин Джеко. Он получил перелом правой скулы. Ему также была сделана операция. Джеко будет играть в ближайших матчах в специальной защитной маске. Он уже был исключен из состава сборной Боснии и Герцеговины.

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