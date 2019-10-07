Джанлука Виалли не смог приобрести «Сампдорию»

Консорциум Calcioinvest отказался от приобретения «Сампдории», сообщает пресс-служба организации. Владелец клуба Массимо Ферреро требовал за клуб 100 миллионов евро. Консорциум выпустил заявление, в котором назвал данные финансовые требования чрезмерными.

Консорциум возглавляет известный в прошлом футболист и тренер Джанлука Виалли. В качестве игрока он защищал цвета «Сампдории» с 1984 по 1992 год. Впоследствии в его карьере были «Ювентус» и «Челси». С лондонцами он в качестве играющего тренера завоевал Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, а в 2000 году покинул клуб. В сезоне-2000/01 Виалли возглавлял «Уотфорд», после чего завершил тренерскую деятельность.