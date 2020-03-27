Джанлуиджи Доннарумма: «Всегда боялся Криштиану Роналду»

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, кого считает самым опасным нападающим чемпионата Италии.

— У меня всегда такие же цели, как и у «Милана», — цитирует Goal.com Доннарумму. — Мы хотим добиться того, чего хотели в начале сезона. Моя личная цель — работать по максимуму и пропускать как можно меньше. Самый опасный нападающий из всех, с кем я выходил на поле? Я играл против многих великих форвардов, но, если честно, всегда больше всего боялся Криштиану Роналду.