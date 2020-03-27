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Джанлуиджи Доннарумма: «Цвета «Милана» многое для меня значат. Трансферные слухи не волнуют»

27 марта 2020, 09:45

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал слухи о том, что он может покинуть команду в ближайшее время.

— Я всегда был фанатом «Милана», клубные цвета многое для меня значат, — цитирует Goal.com Доннарумму. — Не могу не выкладываться на все сто процентов ради этой команды. Трансферные слухи меня не волнуют.

В сезоне-2019/20 Доннарумма провел за «Милан» 26 матчей (10 — «на ноль») и пропустил 33 мяча.

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