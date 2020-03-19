Джанлуиджи Доннарума может продолжить карьеру в Англии

Вратарем «Милана» Джанлуиджи Доннарумой интересуются три английских клуба, сообщает Goal.com со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

По информации источника, речь идет о «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоне». Сообщается, что в 21-летнем голкипере также заинтересован «ПСЖ».

В сезоне-2019/20 Доннарума провел за «Милан» 26 матчей (10 — «на ноль») и пропустил 33 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 55 миллионов евро.