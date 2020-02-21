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Джанлуиджи Буффон: «Надеюсь, Сарри останется в «Ювентусе»

11:27
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о работе с Маурицио Сарри и чемпионской гонке.

- Было правильно попробовать что-то другое для достижения целей, — приводит слова Буффона Football Italia. — Я надеюсь, что Сарри останется, потому что это будет означать, что мы что-то выиграли.

Если «Интер» пройдет дальше в Лиге Европы, я бы сказал, что «Лацио» — самый опасный соперник в гонке за чемпионство. Они играют только по воскресеньям, что делает их страшнее.

После 24 туров «Ювентус» лидирует в чемпионате Италии с 57 очками. Идущий на втором месте «Лацио» имеет в активе 56 очков, у «Интера» — 54.

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