Джанлуиджи Буффон: «Надеюсь, Сарри останется в «Ювентусе»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о работе с Маурицио Сарри и чемпионской гонке.

- Было правильно попробовать что-то другое для достижения целей, — приводит слова Буффона Football Italia. — Я надеюсь, что Сарри останется, потому что это будет означать, что мы что-то выиграли.

Если «Интер» пройдет дальше в Лиге Европы, я бы сказал, что «Лацио» — самый опасный соперник в гонке за чемпионство. Они играют только по воскресеньям, что делает их страшнее.