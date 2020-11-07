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Джан Пьеро Гасперини пообещал перемены в составе в матче с «Интером»

7 ноября 2020, 19:51
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о том, сыграет ли российский хавбек команды Алексей Миранчук в матче 7-го тура серии А с «Интером».

— Он выздоровел, физически здоров и тренируется. Сейчас у нас есть проблемы в центре поля, в обороне и на флангах, поэтому он не является приоритетом в данный момент, — цитирует Гасперини Football Italia. — Мы проводим много матчей, нам еще предстоит сыграть в Лиге чемпионов. Мы потеряли ряд игроков, так что в стартовом составе, возможно, появятся новые лица.

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