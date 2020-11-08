Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини — о российском полузащитнике команды, Алексее Миранчуке.

— Миранчук выздоровел, здоров физически, тренируется, — приводит Sky Italia слова Гасперини. — Сейчас у нас проблемы в центре поля, обороне и на флангах, так что на данный момент он — не приоритет.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» летом 2020 года. 25-летний россиянин провел за итальянскую команду 10 минут, выйдя на замену в матче групповой стадии Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» и отличившись забитым мячом. После этого хавбек ни разу не выходил на поле.