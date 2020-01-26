Джан Пьеро Гасперини: «Если бы «Аталанта» играла так всегда, то возглавляла бы таблицу»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгромную победу над «Торино» (7:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии. Команда из Бергамо занимает пятое место в турнирной таблице.

— Если бы мы играли так всегда, то возглавляли бы турнирную таблицу серии А, — сказал итальянский специалист в интервью DAZN. — К сожалению, случаются периоды, когда мы проседаем психологически или физически, тогда теряем очки. Порой отлично играем против больших клубов, но не добиваемся результата. Если бы Луис Муриэль реализовал пенальти в матче с «Интером», а не сегодня, то было бы лучше для нас.