Джампаоло покинул "Сампдорию". Он должен возглавить "Милан"

"Сампдория" расторгла контракт с главным тренером клуба Марко Джампаоло, сообщает официальный сайт клуба. 51-летний специалист должен возглавить "Милан". Предполагается, что он подпишет двухлетний контракт.

Марко Джампаоло работал в "Сампдории" с 2016 года. Под его руководством клуб ни разу не опускался ниже 10 места в турнирной таблице Серии А.

Ранее "Милан" объявил об уходе Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера после того, как он не смог вывести клуб в Лигу чемпионов​.

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