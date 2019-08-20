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Дзаппакоста будет арендован «Ромой»

20 августа 2019, 13:20
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Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста в ближайшее время перейдет в «Рому», сообщает Джанлука Ди Марцио. В среду футболист прибудет на медосмотр в Рим, после чего подпишет контракт.

Ожидается, что Дзаппакоста перейдет в «Рому» на правах годичной аренды без права выкупа. Давиде выступал за «Челси» два сезона, в ходе которых провел на поле 26 матчей и забил 1 гол. Покупка Дзаппакосты закрывает место в основе для Давиде Сантона. Защитник «Ромы» отклонил предложения от «СПАЛа» и «Реал Сосьедада» и намерен перейти в «Мальорку».

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