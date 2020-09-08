Дзаньоло, порвавший крестообразные связки во второй раз за год, поблагодарил фанатов за поддержку
Полузащитник «Ромы» и сборной Италии Николо Дзаньоло, заработавший разрыв передней крестообразной связки левого колена в матче Лиги наций против Голландии (1:0) обратился к болельщикам.
— Всем, кто спрашивает, как мое самочувствие: сегодня утром я сделал МРТ, у меня выявили разрыв передней крестообразной связки левого колена, — написал у себя в Instagram Дзаньоло. — Спасибо всем болельщикам «Ромы» за поддержку. Скоро вернусь!
В январе 2019 года в матче 19-го тура серии А прошедшего сезона против «Ювентуса» (1:2) Дзаньоло также получил разрыв крестообразных связок левого колена, из-за чего пропустил почти полгода.
В прошлом сезоне серии А 21-летний итальянец провел 26 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto,stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro! Ringrazio tutti quanti sia tifosi della Roma che no per il supporto...torner? presto! Nicol?