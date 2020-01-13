Дзаньоло порвал «кресты» и повредил мениск

«Рома» дома проиграла «Ювентусу» (1:2) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Полузащитник хозяев Николо Дзаньоло покинул поле в первом тайме из-за травмы. У него диагностирован разрыв крестообразных связок правого колена, сообщается на официальном сайте клуба. Также у него поврежден мениск. Сегодня, 13 января, игрок перенесет операцию.

В 23 матчах текущего сезона 20-летний полузащитник забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».