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«Две мои особенные женщины». Роналду поздравил свою маму и невесту Джорджину

3 мая 2020, 15:23
Криштиану Роналду с мамой Долореш Авейру и возлюбленной Джорджиной Родригес.
Криштиану Роналду с мамой Долореш Авейру и возлюбленной Джорджиной Родригес.
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новые фотографии в Instagram. 35-летний португалец поздравил с Днем матери свою маму Долореш Авейру и невесту Джорджину Родригес.

3 мая в Португалии празднуется День Божьей Матери Фатимской.

«С Днем Матери, две мои особенные женщины», — подписал фото Роналду.

С 9 марта форвард туринцев с семьей находится в Португалии в связи с пандемией коронавируса.

Джорджина и Криштиану начали встречаться в 2016 году. Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

В ноябре 2019-го появилась информация, что Криштиану тайно женился на Джорджине.

Как Роналду нашел свою любовь. Она работала продавцом-консультантом

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