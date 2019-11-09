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Дуглас Коста: «Считаю, что «Милан» все еще заслуживает уважения»

09:39
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Крайний нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста считает, что туринцы не должны недооценивать «Милан», несмотря на кризис «россонери» в последние годы. Эти команды встретятся в 12-м туре серии А. «Ювентус» лидирует в чемпионате Италии, а «Милан» занимает 12-е место.

— «Милан» прошлого был феноменальной командой, которая выиграла все. Но я считаю, что «Милан» остается хорошей командой и заслуживает большого уважения, — цитирует Sky Italia Косту.

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