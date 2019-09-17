Дуглас Коста пропустит несколько недель

Крайний нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста не поможет команде в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико». Бразилец получил травму бедра в игре серии А с «Фиорентиной» (0:0).

Туринцы на своем официальном сайте подтвердили, что Коста пропустит несколько недель. Через две недели он пройдет повторное обследование для оценки темпов восстановления. Под вопросом может оказаться его участие в матче с «Интером» 6 октября.