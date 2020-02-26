Доннарумма может пропустить матч против «Дженоа»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может пропустить матча 26-го тура чемпионата Италии против «Дженоа», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Он получил повреждение в игре против «Фиорентины» (1:1), столкнувшись с форвардом «фиалок» Федерикой Кьезой. Доннарумма до сих пор испытывает болевые ощущения и не может тренироваться в полную силу.

Если он не успеет восстановиться после травмы, то место в воротах «Милана» займет Асмир Бегович.