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Доннарумма может пропустить матч против «Дженоа»

14:25
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Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может пропустить матча 26-го тура чемпионата Италии против «Дженоа», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Он получил повреждение в игре против «Фиорентины» (1:1), столкнувшись с форвардом «фиалок» Федерикой Кьезой. Доннарумма до сих пор испытывает болевые ощущения и не может тренироваться в полную силу.

Если он не успеет восстановиться после травмы, то место в воротах «Милана» займет Асмир Бегович.

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