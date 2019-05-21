Дидье Дешам опроверг слухи об уходе в "Ювентус"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался, что связывает свое будущее с национальной командой и не планирует возглавлять "Ювентус", информирует Get Football News France.

Ранее сообщалось, что "бьянконери" хотят видеть 50-летнего специалиста на посту главного тренера команды после ухода Массимилиано Аллегри.

– "Ювентус"? Мое ближайшее будущее связано только с французской сборной, – приводит слова Дешама Get Football News France.

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