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Дибала считает, что «Ювентус» заслуженно победил «Интер»

03:21
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Интером» (2:1) в 7-м туре чемпионата Италии. На счету форварда гол.

— Я счастлив, команда сыграла очень хорошо, думаю, что мы заслуженно победили, — цитирует форварда Tuttomercatoweb. — Мне всегда было ясно, что должен остаться здесь. Прошлый сезон получился не самым лучшим для меня, к счастью, я забил гол, который останется в моей памяти. Мы были спокойны, потому что результат особо ничего не изменил бы. Думаю, что видели на поле, как одна команда выглядит увереннее другой.

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