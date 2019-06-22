Ди Франческо стал главным тренером "Сампдории"

Эусебио Ди Франческо возглавил "Сампдорию", информирует официальный Твиттер команды. Соглашение с 49-летним итальянцем рассчитано до 30 июня 2022 года. Ранее специалист тренировал "Рому".
Под руководством Ди Франческо "Рома" заняла 3-е место в чемпионате Италии-2017/18, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов-2017/18. Итальянец был уволен с поста главного тренера 7 марта 2019-го.
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📄 #DiFrancesco è il nuovo allenatore della #Sampdoria ➡️ https://t.co/PtZwQpA5j3 pic.twitter.com/7A5wJ6it7E— U.C. Sampdoria (@sampdoria) 22 июня 2019 г.
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